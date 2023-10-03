Manchester United ve Galatasaray maçının detayları araştırılıyor. Galatasaray maçının ne zaman yayınlanacağı merak konusu olurken yayın detayları da araştırıldı. Bu önemli maçın hangi kanalda yayınlanacağı da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki, MAN hangi takım? MAN açılımı ne?

Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Maçın ne zaman ve hangi saatte başlayacağı ve yayının diğer detayları merak konusu. Peki, Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? MAN hangi takım? MAN açılımı ne? İşte detaylar...

MAN HANGİ TAKIM?

MAN, Manchester United takımının isminin kısaltmasıdır.

MANCHESTER UNİTED HAKKINDA

Teknik direktör: Erik ten Hag

Temsil ettiği yer: Manchester, Birleşik Krallık

Arena/Stadyum: Old Trafford

Manchester United Football Club, merkezi İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan ve Premier League'de mücadele eden futbol kulübü. 1878'de "Newton Heath LYR Football Club" adıyla işçilerce kurulan kulübün ismi 1902'de bir iş insanı tarafından satın alınması ile birlikte Manchester United olarak değiştirilmiştir. 1910 yılında ise hâlen iç saha maçlarını oynadıkları Old Trafford'a taşınmışlardır.

II. Dünya Savaşı sonrası takımın başına Matt Busby'i getiren kulüp çok iyi bir kadro kurmuş, 1956 ve 1957'de üst üste iki lig şampiyonluğu kazanmıştır. Ancak şok edici bir gelişme olmuş ve Münih'te takımın uçağı düşmüştür. 6 Şubat 1958 tarihinde meydana gelen bu felaket sonucu takımın sekiz oyuncusu ölmüş ve birçok oyuncusu sakatlanmıştır. Herkes takımın çökeceğini düşünürken, Busby sakat oyuncularından ve gençlerden yeniden bir takım kurmuş, 1965 ve 1967'de iki kez İngiltere şampiyonu olmuş ve 1968'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan ilk İngiliz takımı olmuştur.

Kasım 1986'dan 2012-13 sezonu sonuna kadar takımın başında bulunan Alex Ferguson ise kulübün gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörüdür. 27 yıldır takımın başında bulunan ve Sir unvanına sahip olan Ferguson, United'ın başında 26 büyük kupa kazanmıştır.

20 lig, 6 Lig Kupası, 13 Federasyon Kupası ve 21 FA Community Shield şampiyonluğuna sahip olan Manchester United, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biridir. 3 Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan takım ayrıca 1998-99 sezonunda Premier League, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçünü birden kazanarak futbol tarihinde ender görülen bir şekilde Treble yapmıştır.

Manchester United dünyanın en zengin ve en popüler futbol kulüplerinden biridir. 1.200.000.000£ değerinde olduğu tahmin edilen kulüp dünyanın en değerli futbol kulübüdür.

1991 yılında Londra Borsası'nda halka açılan kulüp, Mayıs 2005'te 800.000.000£ bedelle Malcolm Glazer tarafından satın alınmıştır.