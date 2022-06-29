Mamorandum ne demek? Mamorandum anlamı ne? - Haberler

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Mamorandum ne demek? Mamorandum anlamı ne?

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Mamorandum ne demek? Mamorandum anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Mamorandum, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Mamorandum ne demek? Mamorandum anlamı ne? İşte, Mamorandum kelimesinin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mamorandum kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mamorandum anlamı ne? Mamorandum ne demek?

MAMORANDUM NE DEMEK?

Mamorandum: Bir devletin başka bir devlete veya devletlere verdiği diplomatik nota, muhtıra.

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