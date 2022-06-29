Mamorandum ne demek? Mamorandum anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Mamorandum kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Mamorandum anlamı ne? Mamorandum ne demek?

MAMORANDUM NE DEMEK?

Mamorandum: Bir devletin başka bir devlete veya devletlere verdiği diplomatik nota, muhtıra.

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