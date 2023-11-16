Mamak'taki konutlar hak sahiplerine teslim edildi

- Mansur Yavaş, yapımı tamamlanan konutları hak sahiplerine teslim etti

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentsel dönüşümü tamamlanan Mamak'taki konutları hak sahiplerine teslim etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamaklıların yıllardır hasretle beklediği konutları birer birer tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeye devam ediyor. Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi kapsamında, Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 160 konutun mayıs ayında yapılan kura çekilişinin ardından 5.etaptaki 6 adet zemin kat, 84 adet 80 metrekarelik ve 168 adet 120 metrekarelik konutlar da noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen kura töreni ile hak sahiplerine teslim edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura törenine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra ABB Bürokratları ve hak sahipleri katıldı.

Yavaş, burada yaptığı konuşmada, "Gelir gelmez dedik ki; bizim bu işi çözmemiz lazım. Çünkü devlet bir söz veriyor. İnsanları yerinden yurdundan ediyor. Bir an evvel borcumuzu ödememiz lazım. Bizim amacımız bir an evvel devletin, belediyenin verdiği sözü tutarak bu hak sahiplerine konutlarını vermek. Allah nasip ederse herkesin dairesini vereceğim" dedi.

Vatandaşa hizmet etmeye devam edeceklerini kaydeden Yavaş, "Seçimden önce ve seçimden sonra hep şöyle baktık; devlet ya da belediye size bir söz vermiş. Demiş ki; 'Biz size kısa zamanda hak sahiplerine konutlarını teslim edeceğiz' demiş. Önce insan borcunu öder değil mi? Önce borcunu ödemek yerine biliyorsunuz paraları başka bir yere harcamışlar hepiniz biliyorsunuz. Gelir gelmez dedik ki; 'Bizim bu işi çözmemiz lazım' Çünkü devlet bir söz veriyor. İnsanları yerinden yurdundan ediyor. Bir an evvel borcumuzu ödememiz lazım. Bunlardan bir kısmı maalesef bazı etaplarda açılan davalar nedeniyle imar planlarının iptal edilmesi nedeniyle iş uzadı" diye konuştu.

Karşılaştıkları engellemeler hakkında da konuşan Yavaş, şunları kaydetti:

"İptal edilmeyen kesinleşmiş yerlerde hatırlarsanız bir ihale yaptık. 4 bin 59 konutun ihalesini yaptık. Bu ihaleye de davalar açıldı. Bu arada temelleri atılmış olan binalar vardı.Bunları biz belediyemizin şirketine bunlar burada çürümesin yapın diye meclisten ve kanunların bize verdiği yetki ile Portaş'a belediyenin şirketine verdik buna da dava açtılar. Bu devam eden işlerde yürütmeyi durdurma kararı aldılar. Bunun da bilgilendirmesini size yaptık. Elinize ne geçecek merak ediyorum, borç sizin borcunuz eski dönemden gelen borç. Ben ödeyeceğim diye uğraşıyorum. Demek ki 'Biz yapmadık sen de yapma' diyorlar. Başka hiçbir anlamı yok. Direkt belediyenin şirketi yapacak. Dolayısıyla ben bunları sizlerin vicdanına bırakıyorum. Hem yapmıyorlar hem de yaptırmıyorlar."

Yavaş, devlette devamlılığın esas olduğunu belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sadece sizleri mağdur etmiyorlar. Ödediğimiz kiralar 4,5 milyarı buldu. Ödediğimiz kiralar size yarıyor mu? Size de yaramıyor. Şu andaki kira fiyatlarının artışına baktığınız zaman hiçbir yerde bu fiyatlara kiralık ev yok değil mi? Bizim amacımız bir an evvel devletin, belediyenin verdiği sözü tutarak bu hak sahiplerine konutlarını vermek. Allah nasip ederse herkesin dairesini vereceğim. Benim önceliğim borcumuzu ödemek. Hayali projemiz falan yok bizim. Boşa atacak paramız yok. Öncelikle borcumuzu ödeyelim helalleşelim sizinle. 'Devlette devamlılık esastır' diyerek biz biran evvel borcumuzu ödeyerek sizlerle helalleşmek istiyor ve İnşallah Allah nasip edecek o dairelerini bekleyen mağdur olan herkesin dairelerini inşallah Cenabı Allah teslim etmeyi bir an evvel bize nasip etsin."