Mamak Belediyesinin köpekleri öldürme iddiası hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Mamak Belediyesine ait hayvan barınaklarında 'Köpekler aç bırakılıyor' iddiasının ardından Mamak Köpek barınağında ne oldu? Soruları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Peki, Mamak Köpek barınağında ne oldu? Mamak Köpek barınağı kapatıldı mı? Son durum ne?

Mamak'ta beslediği sokak köpeklerinin belediye ekipleri tarafından öldürüldüğü iddia eden Aynur Öztürk, duruma müdahale etmek istediği esnada da zabıta ekipleri tarafından darp edildiğini ileri sürdü. Ortaya atılan iddiaların ardından vatandaşlar tarafından Mamak Köpek barınağında ne oldu? Mamak Köpek barınağı kapatıldı mı? Soruları merak edilmeye başlandı. Peki, Mamak Köpek barınağında ne oldu? Mamak Köpek barınağı kapatıldı mı? Son durum ne?

MAMAK KÖPEK BARINAĞINDA NE OLDU?

Mamak Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "24.11. 2022 tarihinde saat 08.22'de çözüm merkezimize gelen ihbarla Doğukent Caddesinde bir aracın çarpması ile kanlar içinde kalarak hayatını kaybeden bir sokak köpeği yapılan ihbar üzerine Veteriner Müdürlüğü görevlileri tarafından araca alınmıştır. "Çalışmalar esnasında Veteriner Müdürlüğünün görevini yapmasına engel olmak isteyen, görevlilere saldıran ve yalan haber yayan şahıs hakkında yasal işlemler başlatılmıştır," açıklamalarında bulundu.