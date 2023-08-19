Mamak Halk Eğitim Merkezindeki Kadınlar Arıcılık Kursuyla Bal Hasadına Başladı

Mamak Halk Eğitim Merkezindeki kursa katılarak arıcılığı öğrenen kadınlar bal hasadına başladı.

Merkezde arıcılık teknikerliği yapan İskender Yılmaz, AA muhabirine, Ankara'da üretilen balların yoğunluk olarak kekik, geven, adaçayı ve söğüt ağacından elde edildiğini söyledi.

Balın kalitesinin prolin değerinden anlaşıldığını aktaran Yılmaz, "Normalde en az 300 olan prolin seviyesini yaklaşık üç katı 846'ya çıkaran bir kalite elde ettik. Bal üretimini sıfır şeker kullanmadan doğal olarak elde ediyoruz." dedi.

Yılmaz, iklim şartları dolayısıyla eski arıcılık metotlarının uygulanmadığını, modern çerçeveli kovanlarla çalıştıklarının anlattı.

"Arının dilinden anlamak çok önemli"

Kursiyer Cennet Şahbaz, bu yıl başladığı ve 6 aydır devam ettiği arıcılık kursunda ilk bal hasadını yaptığını belirterek, "Belediyenin teşvikiyle kovanda yetiştirdiğim bal üretimini çoğaltarak ev ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyorum." dedi.

Şahbaz, eşinin astım ve KOAH hastalığı nedeniyle arıcılığa yöneldiğini belirtti. Polen ve bal karışımıyla eşinin hastalığının hafiflediğini anlatan Şahbaz, üretimine başladıkları balı denediklerini ve eşinin hastalığına iyi geldiğini gördüklerini anlattı.

Arıcılığı ilerletmeyi istediğini belirten Şahbaz, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Murat Köse'ye teşekkür etti.

Kursiyer Bergüzar Koç da 6 aydır arıcılık eğitimi aldığını ifade ederek, işe tek kovanla başladığını henüz bal hasadını yapmadığını, belediyenin verdiği kovanla evinin bahçesinde arı yetiştirdiğini anlattı.

Amacının kendisini geliştirmek ve ev ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu kaydeden Koç, "Arının dilinden anlamak çok önemli. Arıcılık iğne oyası kadar zordur." dedi.