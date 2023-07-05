Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Malulen emekli maaşı ne kadar? Sorusu gündeme geldi ve birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Haziran ayı enflasyon rakamları ve Malulen emekli maaşı ne kadar? Malulen emekli maaşı kaç TL oldu? 2023 Malulen emekli maaşı belli oldu mu, ne kadar? Malulen emekli maaşı hakkında merak edilen detaylar...

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Malulen emekli maaşı ne kadar? Sorusu gündeme geldi ve birçok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Haziran ayı enflasyon rakamları ve Malulen emekli maaşı ne kadar? Malulen emekli maaşı kaç TL oldu? 2023 Malulen emekli maaşı belli oldu mu, ne kadar? Malulen emekli maaşı hakkında merak edilen detaylar...

MALULEN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2023 yılında açıklanan en düşük emekli maaşları 7.500 TL olması ile malulen emekli maaşı kişiden kişiye göre değişmekte ve prim ödemelerine göre hesaplanması neticesinde en düşük emekli maaşı tabanından daha düşük olmaktadır. Haziran ayı enflasyon rakamları ile birlikte açıklanan rakamlar şu şekilde oldu;

Enflasyon; 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte ilk 6 aylık enflasyon da belirlenmiş oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 19,77 zamma hak kazandı. Kesin zam oranı refah payı eklenmesiyle netleşecek. Öte yandan memur ve emekli zamlarına ilişkin kanun teklifi bugün Meclis'e sunulacak.