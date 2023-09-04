Maltepe yangın söndürüldü mü? BAŞIBÜYÜK ORMAN YANGINI SON DURUM! Maltepe Zümrütevler yangın kontrol altına alındı mı?

Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda çıkan yangınla ilgili son durum merak ediliyor. Maltepe yangın söndürüldü mü araştırılmaktadır. Peki, Maltepe yangın söndürüldü mü? Zümrütevler yangın kontrol altına alındı mı? İşte detaylar...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Maltepe'de çıkan orman yangını kontrol alındı mı sorusu araştırılmaktadır. Maltepe Başıbüyük orman yangını söndürüldü mü merak konusu oldu. Peki, Maltepe yangın söndürüldü mü? Maltepe Zümrütevler yangın kontrol altına alındı mı? Detaylar haberimizde...

MALTEPE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden gelen son haberlere göre çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin sevk edildiği alanda yangın kontrol altına alınmıştır.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın büyük panik yaratırken, rüzgarla birlikte yükselen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.