Maltepe'deki Başıbüyük Ormanı'nda bir yangın çıktı. Maltepe Başıbüyük orman yangını neden çıktı araştırılmaktadır. Peki, Maltepe yangın neden çıktı? Maltepe Başıbüyük orman yangını sebebi ne? İşte detaylar...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın çıktı. Maltepe'de yangın neden çıktı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Başıbüyük orman yangını sebebi nedir merak konusu oldu. Peki, Maltepe yangın neden çıktı? BAŞIBÜYÜK ORMAN YANGINI! Maltepe Başıbüyük orman yangını sebebi ne? Detaylar haberimizde...

MALTEPE YANGIN NEDEN ÇIKTI?

İstanbul'un Maltepe ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Zümrütevler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın büyük panik yaratırken, rüzgarla birlikte yükselen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi