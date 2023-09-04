Maltepe yangın mı çıktı? MALTEPE'DE YANGIN SON DAKİKA! İstanbul Maltepe'de yangın nerede çıktı?

Son dakika haberine göre, İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir yangın meydana geldi. Yangının detayları araştırılmaktadır. Peki, Maltepe yangın mı çıktı? İstanbul Maltepe'de yangın nerede çıktı? İşte detaylar...

İstanbul'un Maltepe ilçesinde yangın mı çıktı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangının nerede çıktığı araştırılmaktadır. Peki, Maltepe yangın mı çıktı? İstanbul Maltepe'de yangın nerede çıktı? Detaylar haberimizde...

MALTEPE YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'un Maltepe ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiştir. Detaylar geliyor...

İSTANBUL MALTEPE'DE YANGIN NEREDE ÇIKTI?

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nin ormanlık alanında yangın çıkmıştır.