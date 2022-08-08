Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Maltepe Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Maltepe Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!

Maltepe Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Maltepe Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Maltepe Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Felsefe (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)

Gazetecilik (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Gazetecilik (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli))

Hemşirelik (Burslu) (Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu))

Hemşirelik (Ücretli) (Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli))

Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))

Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))

İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İç Mimarlık (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)

Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)

Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyal Hizmet (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))

Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))

Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Maltepe Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Üniversite Misyonumuz

Üniversitemiz;

Ulusal ve evrensel gelişim önceliklerini gözeterek; eğitim-öğretim, Ar-ge, sanat ve topluma hizmet düzeyini ve niteliğini sürekli olarak artırmayı;

Gelişim ve değişim dinamiklerini çok disiplinli ve iç/dış paydaşlarla işbirliği içinde izlemeyi ve harekete geçirmeyi;

Etik/insani/ mesleki değerler çerçevesinde kalkınma ve gelişmeye katkı sağlamayı;

Yetkin, yaratıcı, yenilikçi, çok yönlü, mutlu ve saygın bireyler yetiştirmeyi,

misyon edinmiştir.

Üniversite Vizyonumuz

"Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" yaklaşımını benimsemiş ve tüm paydaşlarıyla birlikte gelecek tasarımında öncü bir dünya üniversitesi olmaktır.

Temel Değerler

Çalışanlar ve Paydaşlarla İlişkiler

Güvenilir ve adil olma

Yaratıcı ve eleştirel fikirlere açık olma

Yaşam boyu öğrenmeye önem verme

Süreç/çözüm/sonuç odaklı olma

Kuruma aidiyet

Çevreye duyarlı; insana, kültürlere, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olma

Katılımcı, işbirliğine açık ve takım çalışmasına yatkın olma

Yönetim, Karar Alma ve Hizmet Üretimi

Liyakate önem verme

Sorgulayarak araştırmaya, eleştirerek yaratıcılığa özendirme

Bilimsel/sanatsal faaliyetleri teşvik etme

Etkili iletişim ile dengeleyici ve uzlaşmacı/uzlaştırmacı bir yönetim anlayışına sahip olma

Şeffaf ve hesap verebilir olma

İzleme-değerlendirme ve sürekli iyileştirmeye öncelik verme

Performans odaklı olma

Ürün ve Hizmet Kalitesi

Öğrenci odaklı bir üniversite olma

Eğitim-öğretim ve ar-ge/ topluma katkı çalışmalarında mükemmeli hedefleme

Disiplinlerarası/disiplinler ötesi çalışmalara önem verme

Yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye öncelik verme

Öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olma

Mezunlar ve diğer paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkilere sahip olma