Maltepe Üniversitesi Bölümleri
Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Maltepe Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Maltepe Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri!
Maltepe Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Maltepe Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Maltepe Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli)(Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Felsefe (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Burslu) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Ücretli) (Güzel Sanatlar Fakültesi)
- Gazetecilik (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Gazetecilik (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Gemi ve Yat Tasarımı (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Gemi ve Yat Tasarımı (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Görsel İletişim Tasarımı (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Hemşirelik (%25 İndirimli) (Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli))
- Hemşirelik (Burslu) (Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu))
- Hemşirelik (Ücretli) (Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli))
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- İç Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İç Mimarlık (Ücretli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Mimarlık (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık ve Tasarım Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Özel Eğitim Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (%25 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (İletişim Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (İletişim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyal Hizmet (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
- Tıp (%50 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%50 İndirimli))
- Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli))
- Tıp (İngilizce) (Burslu) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu))
- Tıp (İngilizce) (Ücretli) (Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli))
- Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 İndirimli) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Burslu) (İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
- Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER
Maltepe Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:
Üniversite Misyonumuz
Üniversitemiz;
Ulusal ve evrensel gelişim önceliklerini gözeterek; eğitim-öğretim, Ar-ge, sanat ve topluma hizmet düzeyini ve niteliğini sürekli olarak artırmayı;
Gelişim ve değişim dinamiklerini çok disiplinli ve iç/dış paydaşlarla işbirliği içinde izlemeyi ve harekete geçirmeyi;
Etik/insani/ mesleki değerler çerçevesinde kalkınma ve gelişmeye katkı sağlamayı;
Yetkin, yaratıcı, yenilikçi, çok yönlü, mutlu ve saygın bireyler yetiştirmeyi,
misyon edinmiştir.
Üniversite Vizyonumuz
"Düşüncede özgür, eğitimde çağdaş, bilimde evrensel" yaklaşımını benimsemiş ve tüm paydaşlarıyla birlikte gelecek tasarımında öncü bir dünya üniversitesi olmaktır.
Temel Değerler
Çalışanlar ve Paydaşlarla İlişkiler
Güvenilir ve adil olma
Yaratıcı ve eleştirel fikirlere açık olma
Yaşam boyu öğrenmeye önem verme
Süreç/çözüm/sonuç odaklı olma
Kuruma aidiyet
Çevreye duyarlı; insana, kültürlere, farklılıklara saygılı ve hoşgörülü olma
Katılımcı, işbirliğine açık ve takım çalışmasına yatkın olma
Yönetim, Karar Alma ve Hizmet Üretimi
Liyakate önem verme
Sorgulayarak araştırmaya, eleştirerek yaratıcılığa özendirme
Bilimsel/sanatsal faaliyetleri teşvik etme
Etkili iletişim ile dengeleyici ve uzlaşmacı/uzlaştırmacı bir yönetim anlayışına sahip olma
Şeffaf ve hesap verebilir olma
İzleme-değerlendirme ve sürekli iyileştirmeye öncelik verme
Performans odaklı olma
Ürün ve Hizmet Kalitesi
Öğrenci odaklı bir üniversite olma
Eğitim-öğretim ve ar-ge/ topluma katkı çalışmalarında mükemmeli hedefleme
Disiplinlerarası/disiplinler ötesi çalışmalara önem verme
Yeni teknolojilere ve dijitalleşmeye öncelik verme
Öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olma
Mezunlar ve diğer paydaşlarla güçlü ve sürekli ilişkilere sahip olma