Maltepe sahil yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı
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Maltepe sahil yolunda refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aras Osmantan, hastaneye kaldırıldı.
MALTEPE sahil yolunda refüje çarpan otomobil takla attı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Aras Osmantan, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 03.30 sıralarında Maltepe sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Aras Osmantan'ın kullandığı 34 GYJ 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, daha sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Aras Osmantan yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilin içerisinden vatandaşların yardımı ile çıkan yaralı sürücüye ilk müdahalede bulundu. Aras Osmantan ambulansla Fatih Sultan Mehmet Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolun Kadıköy istikametini bir süre trafiğe kapattı. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri ise olay yerinde temizlik çalışması yaptı. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil