Maltepe sahil yolunda otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, saat 03.30 sıralarında Maltepe sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Kadıköy istikametinde ilerleyen Aras Osmantan'ın kullandığı 34 GYJ 042 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, daha sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Aras Osmantan yaralandı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolun Kadıköy istikametini bir süre trafiğe kapattı. Otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri ise olay yerinde temizlik çalışması yaptı. Çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.