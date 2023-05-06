Maltepe mitingine kaç kişi katıldı? Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe mitingi kaç kişi var?

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 7 gün kalırken, Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştiriyor. Peki Maltepe mitingi kaç kişi katıldı? Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe mitingi kaç kişi var? CHP Maltepe mitingi kaç kişi vardı, kaç kişi katıldı?

Maltepe mitingi kaç kişi katıldı? 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 7 gün kalırken, Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştiriyor. Peki Maltepe mitingi kaç kişi katıldı? Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe mitingi kaç kişi var? CHP Maltepe mitingi kaç kişi vardı, kaç kişi katıldı? Detaylar...

MALTEPE MİTİNGİ KAÇ KİŞİ KATILDI?

Bugün düzenlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Maltepe mitingine kaç kişinin katıldığı henüz açıklanmadı.

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İLK KARAMOLLAOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

Sahneye ilk olarak Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Karamollaoğlu şunları söyledi: "15 Mayıs yeni bir dönemi başlangıcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığının tesfiri olacak. Son 21 yıldır içindeki sıkıntılardan kurtulmak için, sizin sıkıntılarınızı biliyorum. Derman olacak projeleri de son 1 buçuk yıldır hazırladık ve inşallah 15 Mayıs'tan sonra da bunları tatbikata başlayacağız. Bizim derdimiz mevki makama gelmek değil.

"ESNAFIN PROBLEMİNİ ÇÖZEMEDİLER"

Bizim derdimiz, sizin derdinizle dertlenebilmek, problemlerinizden kurtulmanızı sağlayabilmek. Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik. 21 yıllık iktidarlarında esnafın problemini de çözmediler çözemediler, tam tersi artırdılar.

"HERKESİN DERT BABASI OLACAĞIZ"

Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik, meselelerimizi birlikte mütalaa ettik, komisyonlar kurduk, problemlerin üstesinden nasıl geleceğimizi kamuoyuna açıkladık. Gizli saklı işimiz yok. Siyaseten bizimle aynı duygu düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini kendimiz bileceğiz. Herkesin dert babası olacağız. Derdi olanla dertleşeceğiz.

"SİZDEN 14 MAYIS İÇİN TAAHHÜT İSTİYORUZ"

Biz sizden 14 Mayıs için bir taahhüt istiyoruz. Eğer yetkiyi Millet İttifakı'na verirseniz gelecek sene bu mevsimde bir araya gelirsek problemlerimizin büyük bir kısmının çözülmüş olduğunu hep birlikte göreceğiz."

MANSUR YAVAŞ: SEÇİME Mİ SAVAŞA MI GİDİYORUZ?

Mansur Yavaş da mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bu kalabalık bize 14 Mayıs'ta değişimin müjdesini veriyor. Seçime gidiyoruz fakat nasıl bir seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar icraatlarını anlatacağına tank ve tüfekleri gösteriyor. Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz?

Gerçeklerin bu seçimde anlatılmasını istemiyorlar. Hep iftira atıyorlar. Siz sakın onların dediklerine bakmayın. 14 Mayıs'tan itibaren hukuk herkes için adil işleyecek. Seçime giderken ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi kucaklayan bir mesaj attı. Oy versin vermesin herkes bizim vatandaşımız der gibi bir şey olsun.

Çok şaşırdık, uzun yıllardır sayın Cumhurbaşkanının ağzından böyle şefkatli bir söz duymamıştık. Aydın'daki konuşmamda tam bunu dile getirmiştim ki, dönüşte uçakta bir de baktık ki hepimizi seçimde mezara gömecekmiş. Ne diyelim. Ama artık Türkiye nasıl tatlı dille yönetilecek göreceksiniz. Azarlamayan, herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı göreceksiniz.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE DEĞİŞİYOR

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: İstanbul tarihi mitinglerle iz bırakmış bir şehirdir. Kurtuluş Savaşı'nın Sultan Ahmet mitingi, o ayağa kalkışın o büyük simgesi bu milletin en güçlü sesi her zaman İstanbul'dan seslenmiştir.

İstanbul mitingleri Türkiye'nin tarihini değiştirmiştir, değiştirmeye de devam edecektir. Tarihi bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Ve sevgili halkımız kazanıyoruz, Türkiye değişiyor. İstanbul seçimlerinde hile var deyip iptal ettirdiler, milletimiz onlara daha büyük bir ders verdi. Onlara oyları tek tek saydırmayı öğretti bu halkımız.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak mitingle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 06.00'dan itibaren Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar." Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılacak güzergahların ise D-100 Karayolu ve Kemeraltı Caddesi olduğu aktarıldı.