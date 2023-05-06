Maltepe mitingi saat kaçta? CHP Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Maltepe mitingi saat kaçta başlayacak?

Bugün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek olan İstanbul Maltepe mitingi saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Peki CHP Maltepe mitingi saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe mitingi saat kaçta başlayacak?

Maltepe mitingi saat kaçta? Bugün CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile gerçekleşecek olan İstanbul Maltepe mitingi saat kaçta başlayacak merak ediliyor. Peki CHP Maltepe mitingi saat kaçta? Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe mitingi saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

MALTEPE MİTİNGİ SAAT KAÇTA?

Maltepe mitinginin saat 17.30'da başlaması bekleniyor.

"HAK HUKUK ADALET" SLOGANLARI ATILDI

Mitinge dakikalar kala Maltepe Meydanı'nda geniş bir kalabalık bir araya geldi. Alandaki vatandaşlar, miting öncesi "Hak Hukuk Adalet" sloganları attı.

5 SİYASİ PARTİ LİDERİ, İMAMOĞLU VE YAVAŞ KONUŞACAK

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra ittifak ortağı diğer 5 siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın konuşma yapacağı mitingin saat 17.30'da başlaması bekleniyor.

BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Emniyetten yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, yarın Maltepe Etkinlik Alanı'nda yapılacak mitingle ilgili trafik yönünden alınan emniyet tedbirleri kapsamında, sabah 06.00'dan itibaren Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde sıralandı: "Turgut Özal Bulvarı (Maltepe – Kartal Sahil Yolu) (Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar." Açıklamada, kapatılan yollara alternatif olarak kullanılacak güzergahların ise D-100 Karayolu ve Kemeraltı Caddesi olduğu aktarıldı.