Seçimlere kısa bir süre partiler ve adaylar miting alanlarında kalabalık kitlelere hitap ederken vatandaşlar miting alanlarından biri olan Maltepe miting alanı kaç kişilik? Maltepe miting alanı kaç kişi alıyor? Maltepe miting alanı kapasitesi ve Maltepe meydanı kaç metrekare merak etmekte.

Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet

Maltepe miting alanı kaç kişilik? Seçimlere kısa bir süre partiler ve adaylar miting alanlarında kalabalık kitlelere hitap ederken vatandaşlar miting alanlarından biri olan Maltepe miting alanı kaç kişilik? Maltepe miting alanı kaç kişi alıyor? Maltepe miting alanı kapasitesi ve Maltepe meydanı kaç metrekare merak etmekte. İşte Maltepe miting alanı harita gösterimi ile kaç kişilik olduğunun yanıtı...

MALTEPE MİTİNG ALANI KAÇ KİŞİLİK?

Maltepe sahilinde yer alan miting alanı ortalama bir çizim ile 105 bin metrekare olarak hesaplanmıştır. Her metrekarede 4 kişinin olduğu varsayılırsa Maltepe miting alanında 420 bin kişi yer alabilir.

Her metrekarede 5 kişinin olduğu varsayılırsa 525 bin kişi, 6 kişinin olduğu varsayılırsa 630 bin kişi Maltepe miting alanında yer alabilir.

Maltepe miting alanından metrekarede ortalama 5 kişinin yer aldığını varsayarsak, Maltepe miting alanının tahmini 525 bin kişilik olduğunu söyleyebiliriz.

Maltepe Miting Alanı