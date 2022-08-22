Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
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İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları!
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...
İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:
Özel İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 10 kattan oluşmaktadır.
Yalı Mahallesi İstasyonlu Caddesi No : 97-99, 34846 Maltepe/İstanbul
Özel İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Yurdumuz Cevizli Marmaray İstasyonu başta olmak üzere İETT'nin 134YK ve 252 hatlarının geçtiği Cevizli Otobüs Durağına birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir.
Öğrencilerimiz bu hatları kullanarak Gebze-Halkalı, Şişli ve Mecidiyeköy gibi İstanbul'un dört bir yanına ulaşabilmektedir.
BİNADA;
- Bilgisayar Odası
- Valiz Odası
- Kütüphane
- Eğitim Salonu
- Spor Salonu
- Yemekhane/Mutfak
- Çamaşırhane ve Ütü Odası
- Müzik Atölyesi
- Sanat Atölyesi
- Mescid
- 24 Saat Kamera Sistemi
- 24 Saat Sıcak Su
- Temizlik Hizmeti
- Su Deposu
- Jenaratör
- 24 Saat Güvenlik Hizmeti
- Yangın Merdiveni
- Turnike
- Asansör
- Otopark
ODALARDA;
- Kesintisiz İnternet
- Banyo ve Tuvalet
- Baza Yatak
- Ranza Yatak
- Soyunma Dolabı
- Sandalye
- Çalışma Masası
- Buzdolabı
- Duman&Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi
- Kitaplık
DİĞER ;
- İdari Ofisler
- Ziyaretçi Bekleme Alanı
- Güvenlik Odası
- Sistem Odası
- Fuaye Alanı
- Danışma Bankosu
- Depo
ODA SAYISI : 88
Sosyal Çevre
Yurt çevresindeki restoranlar, marketler ve alışveriş merkezleri öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.
Maltepe'de bulunan Arkeopark, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı, Türkan Saylan Kültür Merkezi gibi ziyaret edilecek yerler birçok sanatsal, kültürel, eğlence ve tarihi yapılarıyla hoşça vakit geçirebilme imkanı sunmaktadır.
Sağlık
Özel İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerimiz olası bir hastalık ya da acil durumda Maltepe Devlet Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca yurdun bulunduğu bölgede birçok eczane yer almaktadır.