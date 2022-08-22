İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları!

Maltepe Kız Öğrenci Yurdu merak ediliyor. İBB'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı! Sabah-akşam yemeği dahil aylık 950 TL İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil aylık 950 TL ödeyecek. Peki, Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nasıl bir yer? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu nerede? Maltepe Kız Öğrenci Yurdu olanakları haberimizde...

MALTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU

İBB tarafından yurt hakkında açıklanan bilgiler şu şekildedir:

Özel İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu 2022 yılında hizmete başlamıştır. Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilmiştir. Yükseköğrenim seviyesindeki öğrencileri ağırlayan yurt binası 10 kattan oluşmaktadır.

MALTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU NEREDE?

Yalı Mahallesi İstasyonlu Caddesi No : 97-99, 34846 Maltepe/İstanbul

MALTEPE KIZ ÖĞRENCİ YURDU NASIL GİDİLİR?

Özel İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu, merkezi lokasyonda olup İstanbul'un birçok bölgesine yönelik ulaşım imkanlarına sahiptir. Yurdumuz Cevizli Marmaray İstasyonu başta olmak üzere İETT'nin 134YK ve 252 hatlarının geçtiği Cevizli Otobüs Durağına birkaç dakikalık yürüme mesafesindedir.

Öğrencilerimiz bu hatları kullanarak Gebze-Halkalı, Şişli ve Mecidiyeköy gibi İstanbul'un dört bir yanına ulaşabilmektedir.

MALTEPE KIZ ÖĞRENCİ İMKANLARI

BİNADA;

Bilgisayar Odası

Valiz Odası

Kütüphane

Eğitim Salonu

Spor Salonu

Yemekhane/Mutfak

Çamaşırhane ve Ütü Odası

Müzik Atölyesi

Sanat Atölyesi

Mescid

24 Saat Kamera Sistemi

24 Saat Sıcak Su

Temizlik Hizmeti

Su Deposu

Jenaratör

24 Saat Güvenlik Hizmeti

Yangın Merdiveni

Turnike

Asansör

Otopark

ODALARDA;

Kesintisiz İnternet

Banyo ve Tuvalet

Baza Yatak

Ranza Yatak

Soyunma Dolabı

Sandalye

Çalışma Masası

Buzdolabı

Duman&Gaz Dedektörü ve Alarm Sistemi

Kitaplık

DİĞER ;

İdari Ofisler

Ziyaretçi Bekleme Alanı

Güvenlik Odası

Sistem Odası

Fuaye Alanı

Danışma Bankosu

Depo

ODA SAYISI : 88

Sosyal Çevre

Yurt çevresindeki restoranlar, marketler ve alışveriş merkezleri öğrencilerin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamaktadır.

Maltepe'de bulunan Arkeopark, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı, Türkan Saylan Kültür Merkezi gibi ziyaret edilecek yerler birçok sanatsal, kültürel, eğlence ve tarihi yapılarıyla hoşça vakit geçirebilme imkanı sunmaktadır.

Sağlık

Özel İBB Maltepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerimiz olası bir hastalık ya da acil durumda Maltepe Devlet Hastanesi'ne kolaylıkla ulaşabilmektedir. Ayrıca yurdun bulunduğu bölgede birçok eczane yer almaktadır.