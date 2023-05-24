Maltepe E-5 kazası VİDEOSU ve İBB işçilerine araç çarpması sonucu kaç kişi hayatını kaybetti gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki, Maltepe E-5 kazası VİDEOSU! İBB işçilerine araç çarptı, son durum ne?

E-5 karayolu Küçükyalı mevkisinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine araç çarptı. Maltepe E-5 kazası VİDEOSU ve İBB işçilerine araç çarpması sonucu kaç kişi hayatını kaybetti merak ediliyor. Maltepe E-5 kazası VİDEOSU ve İBB işçilerine araç çarpması sonucu kaç kişi hayatını kaybetti gündeme geliyor. Maltepe E-5 kazası VİDEOSU! İBB işçilerine araç çarptı, son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

İBB İŞÇİLERİNE ARAÇ ÇARPTI

E-5 karayolu Küçükyalı mevkisinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. E-5 Karayolu Küçükyalı mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 NB 1182 plakalı aracın sürücüsü A.M.Ç. yol kenarında çalışma yapan İBB işçilerine çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu S.D., M.A.A. ve B.T. olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 işçi de sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İBB İŞÇİLERİNDE SON DURUM NE?

Sürücü A.M.Ç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kaza nedeniyle E-5 karayolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Yaşamını yitiren işçilerin cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.