Maltepe Dragos'ta yangın! Maltepe yangın ne oldu? Dragos'taki yangın söndürüldü mü?

Dragos'ta yangın! Gelen son dakika haberine göre Maltepe'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Peki, Maltepe yangın ne oldu? Dragos'taki yangın söndürüldü mü? Maltepe Dragos'ta yangın detayları haberimizde...

MALTEPE DRAGOS'TA YANGIN!

Maltepe'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Yangın Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.