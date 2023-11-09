İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Maltepe'de yol genişletme çalışması kapsamında bir kafe yıktı. Kafe sahipleri ise yıkım esnasında iş yerinden çıkmak istemedi.

Maltepe'de yol genişletme çalışması kapsamında bir kafe yıkıldı

Maltepe'de yol genişletme çalışması kapsamında bir kafe İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince yıkıldı.

İBB'ye bağlı zabıta ekipleri, Bağdat Caddesi'ndeki yol genişletme çalışmaları kapsamında hakkında yıkım kararı alınan kafeye sabah saatlerinde geldi. Ekipler, yıkım kararını iş yeri sahiplerine tebliğ etti. Daha sonra boşaltılan kafenin elektriği ve doğal gazı kesildi.

Kafe sahipleri, yıkımın gerçekleşeceği esnada iş yerinden çıkmak istemedi. Polis ve zabıta ekiplerinin bu kişileri dışarıya çıkarmasının ardından kafenin yıkımı iş makinesiyle gerçekleştirildi.