Maltepe'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Maltepe'de park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak'ta Kaya Agdaş'a ait park halindeki 33 AIV 722 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Araçta kısa sürede yayılan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA / Metin Tokgöz - Otomobil