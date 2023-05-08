Maltepe'de otomobil yangını

Maltepe Hacıoğlu Caddesi'nde seyir halinde olan bir otomobil bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yangın, Maltepe Fındıklı Mahallesi Hacıoğlu Caddesi üzerinde saat 16: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 PC 4335 plakalı otomobil, caddede seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Otomobili durduran sürücü, dışarıya çıkarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın otomobilin ön kısmını sararken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.Aracın alevler içinde kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

- İstanbul