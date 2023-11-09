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Maltepe'de duvara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Maltepe ile Sancaktepe arasındaki yolda ilerleyen bir otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolun Büyükbakkalköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.