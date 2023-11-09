Maltepe'de duvara çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
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Maltepe ile Sancaktepe arasındaki yolda ilerleyen bir otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolun Büyükbakkalköy mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Maltepe'de duvara çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Maltepe ile Sancaktepe arasındaki yolda ilerleyen 41 KK 430 plakalı otomobilin sürücüsü M.C, yağış sebebiyle kayganlaşan yolun Büyükbakkalköy mevkiinde direksiyonun hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü M.C. ile yanındaki H.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.