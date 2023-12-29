İstanbul Maltepe'de bulunan bir AVM'de intihar girişimi vakası yaşandı. AVM'nin 3. katındaki korkuluklardan aşağıya sarkan şahsı, çevredekiler ikna etmeye çalıştı. O esnada iki kişi, intihar etmeye kalkışan adamı tutmak isterken olanlar oldu. Adam, ellerini korkuluklardan çekerek kendini boşluğa bıraktı. O anlarda AVM'deki vatandaşlar büyük korku ve panik yaşadı. Peki, Maltepe'de AVM'de intihar eden adam kim?

MALTEPE'DE AVM'DE İNTİHAR EDEN ADAM KİM?

Maltepe'deki bir AVM'de yaşanan olayda korkuluklarda intihar etmek için sarkan bir adamı, çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. O esnada korkuluklara yakın olan iki kişi, intihar etmek isteyen adamı tutmaya çalışırken olanlar oldu.

Bilinçsizce yapılan müdahale sonucu talihsiz adam kendini boşluğa bıraktı. Korku dolu o anlar AVM'de bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.