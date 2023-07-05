Maltepe Belediyesi'ne yapılan silahlı saldırının detayları ve saldırıyı kimin yaptığı merak ediliyor. Arama motorlarında Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı mı yapıldı? Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı kim yaptı? soruları aratılıyor.

Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı mı yapıldı? sorusu merak ediliyor. 5 Temmuz günü meydana gelen Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı girişimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Maltepe Belediyesi, belediye binasına yönelik bugün silahlı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Şimdi ise Maltepe Belediyesi'ne yapılan saldırının detayları arama motorlarında Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı mı yapıldı? Maltepe Belediyesi'ne silahlı saldırı kim yaptı? soruları ile aratıldı.

MALTEPE BELEDİYESİ'NE SİLAHLI SALDIRI MI YAPILDI?

İstanbul Maltepe Belediyesi, belediye binasına yönelik bugün silahlı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Saldırganın psikolojik sorunları olduğunu ifade etmesi üzerine suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edildi. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk yaşanmamıştır. Olay kontrol altındadır ve emniyetteki süreç yakından takip edilmektedir.

MALTEPE BELEDİYESİ'NE SİLAHLI SALDIRI KİM YAPTI?

İstanbul Maltepe Belediyesi, belediye binasına yönelik bugün silahlı bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Belediyenin, sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili şu bilgiler verildi:"Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız."