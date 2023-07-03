Maltepe Belediyesi'nden İstanbul Boğazı'nda tekne turları
Kadın Haberleri
Maltepe Belediyesi'nin ilçeli kadınlar için düzenlediği tekne turları yarın başlıyor. Turlar, 12 Temmuz'a kadar devam edecek ve İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. Gezi boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar sunulacak.
Maltepe Belediyesi'nin ilçeli kadınlar için İstanbul Boğazı'nda düzenlediği tekne turları yarın başlıyor.
Maltepe Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği tekne turları yarın başlayacak ve 12 Temmuz'a dek sürecek. İlçenin 18 mahallesinde ikamet eden kadınlara yönelik düzenlenecek gezi, sıcak yaz günlerinde İstanbul Boğazı'nda yapılacak. Gezide katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Maltepe sahilinden başlayacak gezide; Küçükyalı, Altıntepe, Bostancı, Moda, Fenerbahçe, Caddebostan, Kadıköy, Üsküdar kıyılarından İstanbul Boğazı'na doğru hareket edilecek. Kadınlar, İstanbul'un tarihi yalılarını, saraylarını, köprülerini tekne turuyla görecek.
Ücretsiz düzenlenecek geziye katılmak için 444 17 06-3577-3578-3579-3581 dahili telefon numarasından kayıt yaptırılabilecek.