Maltepe Belediyesi'nden İstanbul Boğazı'nda tekne turları

Maltepe Belediyesi'nin ilçeli kadınlar için düzenlediği tekne turları yarın başlıyor. Turlar, 12 Temmuz'a kadar devam edecek ve İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek. Gezi boyunca katılımcılara çeşitli ikramlar sunulacak.