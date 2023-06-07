Maltepe Belediyesi Kadın Merkezleri'nden Yıl Sonu Sergisi

Maltepe Belediyesi Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezleri'nin meslek edindirme kurslarında eğitim alan kadınlar, el emeği göz nuru eserlerini yıl sonu sergilerinde beğeniye sunuyor.

İlki Cevizli Mahallesi'ndeki adın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılan ve kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği yıl sonu sergileri Küçükyalı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki sergiyle devam etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi'nin verdiği derslere katılan 50'ye yakın kadının yaptığı birbirinden güzel iğne oyası, el nakışı, el örgüsü, mefruşat, kolye, terlik, çanta, eşarp ve takılar sergilendi.