31 Mart 2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Gündemde yer almakta olan sorular arasında son zamanlarda Maltepe belediyesi hangi parti? Sorusu da merak ediliyor. Peki, Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? İstanbul Maltepe İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

İstanbul Maltepe İlçesi Yerel Seçim Sonuçları, Maltepe belediyesi hangi parti? Sorusunu merak eden vatandaşlar ile birlikte araştırılmaya devam ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimi için Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar; DSP'nin adayı ise Muammer Aydın oldu. Peki, Maltepe belediyesi hangi parti? Maltepe belediyesi hangi parti tarafından yönetiliyor? İstanbul Maltepe İlçesi Yerel Seçim Sonuçları!

MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanını seçmek için oy kullandı. Bununla birlikte 2019 Yerel Seçimlerinde; belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti belli oldu. Maltepe İlçesi aday yarışında %52,74 oy oranı ve 157.441 oy ile birlikte Ali Kılıç, CHP'den belediye başkanı olmaya hak kazandı.