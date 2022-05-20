Maltepe Belediyesi hangi parti? Maltepe Belediyesi CHP mi AK Parti mi? - Haberler

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik gözaltı kararı alındı. Maltepe Belediyesi hangi parti? Maltepe Belediyesi CHP mi AK Parti mi?

MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir.

Maltepe'de AK Parti aday çıkarmadı. AK Parti MHP'nin adayınu seçimde destekledi. MHP'nin adayı Ahmet Baykan ise oyların 42,87'sini alarak ikinci oldu.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Maltepe'nin mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç'tır.

MAltepe'de yapılan en son belediye seçimlerini CHP'nin adayı kazandı. CHP'nin aday gösterdiği Ali Kılıç Maltepe Belediye Başkanı oldu.

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