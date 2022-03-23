Maltepe Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Ali Kılıç Maltepe Belediyesi hangi partiden?

Maltepe Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri

oldu. Peki, Maltepe Belediye Başkanı kimdir? Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç

hangi partili?

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALİ KILIÇ KİMDİR?

1964 yılında Tunceli Pülümür'de doğdu. Lise yıllarını siyasal fırtınalar içinde geçirdi. 1980'de

yurtdışına çıktı. Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da dünya görüşü ve

hayat felsefesiyle örtüşen bir meslek olan gazeteciliğe başladı.

Uzun yıllar Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı.

Yurttaşlarımızın sorunlarını içinde bulunduğumuz topluma duyurarak inancı, kimliği, cinsiyeti,

görüşü, ne olursa olsun ezilen, sömürülen kitlelerin acılarına ortak olmaya ve sorunlarını

çözme doğrultusunda katkı sağlamaya çalıştı.

Bu süreçte, insanlığa en büyük acıları yaşatan savaş gerçeğiyle genç yaşta karşılaştı.

Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Avrupa'nın en güçlü göçmen örgütü olarak kabul edilen Avrupa Alevi Birlikleri

Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini devraldığında, henüz 30 yaşındaydı. Daha sonra

da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olarak, yabancı düşmanlığı ve

ırkçılığa karşı toplumsal mücadeleyi örgütlü olarak yükseltti.

Avrupa'daki sosyalist ve sosyal demokrat düşüncenin unutulmaz liderlerinden Federal

Almanya Eski Başbakanı Willy Brandt'ın Genel Başkanlığı döneminde Alman Sosyal

Demokrat Partisi'nin Gençlik Kolları'nda başlayan siyasal yaşamını, "Ne ezilen ne ezen,

insanca hakça bir düzen" ilkesinin ülkesinde egemen olması için Türkiye'ye taşıdı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme

Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme

Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde yüzde 49.30 oy alarak Maltepe Belediye Başkanı seçildi. Göreve

gelir gelmez insan odaklı sosyal demokrat belediyeciliği hayata geçirecek bir kadro ile halkın

taleplerini çözen, toplumsal sorunlara duyarlı, halktan kopuk değil, halk için hizmet anlayışını

benimseyen bir anlayışla Maltepe'yi yönetmeye başladı.

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