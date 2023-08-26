Maltepe Başıbüyük'te yangın mı çıktı? SON DURUM! Maltepe Başıbüyük yangını neden çıktı, söndürüldü mü?

İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale başladı. Olayın ardından Maltepe Başıbüyük'te yangın mı çıktı? Maltepe Başıbüyük yangını neden çıktı, söndürüldü mü? soruları gündeme taşındı. Peki Maltepe Başıbüyük yangını son durum ne?

Maltepe Başıbüyük yangın son durumu! İstanbul'un Maltepe ilçesi Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına müdahale başladı. Olayın ardından Maltepe Başıbüyük'te yangın mı çıktı? Maltepe Başıbüyük yangını neden çıktı, söndürüldü mü? soruları gündeme taşındı. Peki Maltepe Başıbüyük yangını son durum ne? Detaylar...

MALTEPE BAŞIBÜYÜK MAHALLESİ YANGIN MI ÇIKTI?

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için mücadelesi sürüyor.

BÖLGEDE RÜZGAR ETKİLİ

Rüzgarın da etkili olduğu bölgeye itfaiye personeli ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.