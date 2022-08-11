Son zamanların dikkat çeken sorulardan birisi olan Malta vize istiyor mu? Sorusu, birçok kişi tarafından sıkça sorulmaktadır. Peki Malta vize istiyor mu? Malta'ya vizesiz gidilir mi?

Malta gezisi yapmak isteyenler ve Malta'yı görmek isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan birisi olan vize konusu, sene içerisinde birçok kişi tarafından merak ediliyor. Tatil yapmak için ve Malta'nın dil okullarından faydalanmak için Malta'yı ziyaret etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Peki Malta vize istiyor mu? Malta'ya vizesiz gidilir mi?

MALTA VİZE İSTİYOR MU?

Malta'ya seyahatte bulunmak isteyen Türk vatandaşlarından umuma mahsus (bordo) pasaportlar vize dahildir. Hususi (yeşil), hizmet (gri) ve diplomatik pasaport ise 180 günlük süre içerisinde vizeden muaf durumdadır. Malta Schengen ülkeleri arasında bulunduğu için Schengen vize uygulamaları geçerli olmaktadır. Ayrıca Malta vizesi olan vatandaşlar diğer Schengen ülkelerine de geçiş yapabilmektedir. 90 günden kısa süreli seyahatler için Malta Schengen Vizesi başvuruları yapılması gerekirken; 90 günden fazla süreçler için Malta D Tipi vize başvurusu yapılması gereklidir.