Malta İtalya maç özeti! (VİDEO) Malta İtalya maçı özeti izle! Malta İtalya maçı kaç kaç bitti?
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Malta İtalya maçını kaçıran futbolseverler İtalya maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Malta İtalya maç özeti! Malta İtalya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Malta İtalya maçı kaç kaç bitti? İşte, Malta İtalya maç özeti!
Malta İtalya maç özeti! Malta İtalya maçını kaçıran futbolseverler İtalya maçı özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Malta İtalya maç özeti! Malta İtalya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Malta İtalya maçı kaç kaç bitti? İşte, Malta İtalya maç özeti haberimizde...
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Malta İtalya maç özetini maçın ardından Haber Global kanalından izleyebilirsiniz.
Malta İtalya maçı 2-0'lık İtalya üstünlüğü ile sona erdi.
Malta İtalya maçı 27 Mart 2023 (Pazar) günü oynandı.
Malta İtalya maçı canlı olarak Haber Global'de yayınlandı.