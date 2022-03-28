Malta'da İşçi Partisi Destekçileri Genel Seçimlerdeki Zaferi Kutluyor - Haberler

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Malta'da İşçi Partisi Destekçileri Genel Seçimlerdeki Zaferi Kutluyor

Xinhua - Genel
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Malta'da İşçi Partisi Destekçileri Genel Seçimlerdeki Zaferi Kutluyor

HAMRUN, 28 Mart (Xinhua) — Başbakan Robert Abela Pazar günü, İşçi Partisi'nin genel seçimleri, rahat bir şekilde elde ettiği oy çoğunluğuyla kazandığını duyurdu. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

HAMRUN, 28 Mart (Xinhua) — Başbakan Robert Abela Pazar günü, İşçi Partisi'nin genel seçimleri, rahat bir şekilde elde ettiği oy çoğunluğuyla kazandığını duyurdu. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)

Xinhua / Genel

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