Malta'da İşçi Partisi Destekçileri Genel Seçimlerdeki Zaferi Kutluyor
Xinhua - Genel
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HAMRUN, 28 Mart (Xinhua) — Başbakan Robert Abela Pazar günü, İşçi Partisi'nin genel seçimleri, rahat bir şekilde elde ettiği oy çoğunluğuyla kazandığını duyurdu. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)
HAMRUN, 28 Mart (Xinhua) — Başbakan Robert Abela Pazar günü, İşçi Partisi'nin genel seçimleri, rahat bir şekilde elde ettiği oy çoğunluğuyla kazandığını duyurdu. (Fotoğraf: Jonathan Borg/Xinhua)
Xinhua / Genel