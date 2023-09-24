Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Bodrum'u ziyaret etti
Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Evrima isimli lüks yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. Gemide 277 yolcu ve 241 personel bulunuyor. Yolcular, sahil şeridinde yürüyüş ve alışveriş yaparak zaman geçirdi. Geminin akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket etmesi planlanıyor.
Malta bayraklı "Evrima" isimli lüks yolcu gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.
Hayfa Limanı'ndan gelen 190 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.
Gemide, çoğu ABD'li 277 yolcu ve 241 personel bulunuyor.
İşlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, sahil şeridinde yürüyüş ve alışveriş yaptı.
"Evrima", akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.
Kaynak: AA / Turizm