Malta bayraklı lüks yolcu gemisi Bodrum'u ziyaret etti

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Evrima isimli lüks yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. Gemide 277 yolcu ve 241 personel bulunuyor. Yolcular, sahil şeridinde yürüyüş ve alışveriş yaparak zaman geçirdi. Geminin akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket etmesi planlanıyor.