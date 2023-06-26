Malta bayraklı kruvaziyer Marmaris'e geldi

Malta bayraklı lüks "Azamara Quest" adlı kruvaziyer, ABD'li ve İngiliz yolcularıyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz vatandaşı 460 yolcu ve 430 personel bulunuyor. Turistler, Marmaris'in tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra Dalyan Kaunos gezisine katıldı. Geminin gece saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edeceği kaydedildi.