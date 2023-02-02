Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe'nin sürpriz bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, İspanyol ekibi Real Valladolid forması giyen orta saha Malsa'yı kiralık olarak renklerine bağladığı iddia edildi. Futbolseverler ise Malsa Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Malsa Fenerbahçe'ye gelecek mi? Malsa hangi takımda? sorularına yanıt aradı.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Real Valladolid'den Malsa'yı kiralık olarak renklerine kattığı öne sürüldü. İspanyol ekibinde sportif direktör Fran Sanchez'in yaptığı açıklamanın ardından futbolseverler heyecanlandı. Peki, Malsa Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Malsa Fenerbahçe'ye gelecek mi? Malsa hangi takımda?

MALSA FENERBAHÇE'YE Mİ GİDİYOR?

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Real Valladolid'den Malsa'yı kiralık olarak renklerine kattığı öne sürüldü. İspanyol ekibinde sportif direktör Fran Sanchez'in yaptığı, "Bir aksilik çıkmazsa, Malsa önümüzdeki birkaç gün içinde yabancı bir kulübe kiralanacak." açıklaması ise iddiaları güçlendirdi. İspanyol medyasında, söz konusu yabancı kulübün Fenerbahçe olduğu belirtildi. Real Valladolid Sportif Direktörü Fran Sanchez'in yaptığı, "Bir aksilik çıkmazsa, Malsa önümüzdeki birkaç gün içinde yabancı bir kulübe kiralanacak." açıklama ise futbolcunun, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını güçlendirdi.

Radyo Marca, Fran Sanchez'in açıklamaları sonrası söz konusu yabancı kulübün Fenerbahçe olduğunu belirtildi. 1.5 milyon euro piyasa değeri olan Mickael Malsa, bu sezon İspanyol ekibinin formasıyla 6 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcunun, Real Valladolid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi var.