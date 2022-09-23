Malpraktis korkusu nedir? Malpraktis ne anlama gelir? Malpraktis cezası nedir?

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MALPRAKTİS KORKUSU NEDİR?

Görüldüğü üzere hekimlere yönelik malpraktis nedeni ile birçok malpraktis davası açılmasına rağmen, bu davaların büyük bir kısmı hekim lehine sonuçlanmaktadır. Malpraktis davalarının büyük bir kısmı hekim lehine sonuçlansa bile, malpraktis iddia ve davaları hekimlerin üzerinde bir korku yaratmaktadır. Hekimlerin mesleklerini icra ederken haklarında malpraktis iddiasıyla dava açılma veya şikâyet edilme olasılığından kaynaklanan korku, malpraktis korkusu olarak tanımlanabilir.

Malpraktis korkusunun sağlık sistemine birçok olumlu ve olumsuz etkileri mevcuttur. Özellikle hekimlerin tedavi sürecindeki belirsizlikleri hasta ve hasta yakınları ile daha açık olarak konuşmaları, daha ayrıntılı şekilde bilgilendirilmiş onam almalarına olanak sağlayabilmektedir. Ayrıca komplike vakalarda daha ileri tetkik uzman görüşü ve ekip halinde karar alma süreçlerinin kullanılmasını sağlamaktadır. Hekimlerin malpraktis korkusu nedeni ile daha titiz tıbbi kayıt tuttukları, hastalara işlemler hakkında daha ayrıntılı bilgi verdikleri görülmüştür. Malpraktis korkusunun sağlık sisteminde maliyetleri artırdığı ifade edilmektedir. Ayrıca malpraktis korkusunun sağlık sistemine erişimi olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Ek olarak, malpraktis korkusunun hekimleri yeni tedavi yöntemlerini uygulamaktan alıkoyarak sağlık sisteminde inovasyon sürecinin olumsuz etkilediği ifade edilmektedir.

MALPRAKTİS NEDİR ÖRNEK?

Tıbbi malpraktis (doktor hatası) sebebiyle tazminat davası hastalığın teşhisi (öykünün alınması, tetkiklerin yapılması vb.), tedavisi (hastaya ilaç verilmesi, ameliyat edilmesi, iğne yapılması vb.) ve hastanın bakımı aşamalarında tıbbi standartlara aykırı yapılan her türlü uygulamadan kaynaklanır.

MALPRAKTİS NE ANLAMA GELİR?

Teşhis, aydınlatma ve onam ile tedavi sürecinde tıbbi uygulama hataları anlamına geliyor. Malpraktis doktor, sağlık çalışanı ve hastanelerin kasten veya ihmal ile hastayı zarara uğratması anlamı olarak kullanılır.

MALPRAKTİS CEZASI NEDİR?

Suçun temel cezası ihmal suretiyle işlendiği takdirde 3 aydan 1 yıla kadar olup suçun temel cezası 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Görevi kötüye kullanma suçu şikayete bağlı suçlar kapsamında yer almamaktadır dolayısıyla suç hakkında bir şikayet süresi de öngörülmemiştir.