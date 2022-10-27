Bugün 27 Ekim Perşembe UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi bazı maçları oynanacak. Maçların çoğu Exxen TV 'de yayınlansa da bazılarının ise TV'de yayını bulunmuyor. Peki, Malmö - St.Gilloise maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? 27 Ekim Malmö - St.Gilloise maçının TV'de yayını yok mu? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları bugün tüm hızıyla devam edecek. Maçlar başlamadan önce bazı maçların saat kaçta ve hangi kanalda yayınlandıkları merak edildi. Peki, Malmö - St.Gilloise maçı hangi kanalda? Malmö - St.Gilloise maçının yayını neden yok?

MALMÖ - ST. GİLLOİSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malmö - St.Gilloise maçı 27 Ekim Perşembe yani bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.

MALMÖ - ST. GİLLOİSE MAÇI HANGİ KANALDA? MAÇIN YAYINI YOK MU, NEDEN YOK?

Malmö - St.Gilloise maçının Türkiye televizyonlarından yayını bulunmamaktadır. Maçın yayını olmayacak.

MALMÖ - ST. GİLLOİSE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Malmö'da, Eleda Stadyumu'nda oynanacak.