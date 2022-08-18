Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Malmö oldu. Sivassporlu taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Malmö nerenin takımı? Malmö hangi ülkenin takımı? merak ediyor.

Malmönerenin takımı? Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi Play-off turundaki rakibi Malmö oldu. Sivassporlu taraftarlar başta olmak üzere futbolseverler Malmö nerenin takımı? Malmö hangi ülkenin takımı? merak ediyor. İşte detaylar...

MALMÖ NERENİN TAKIMI?

Malmö FF, İsveç'in Malmö şehrinde 1910'da kurulmuş olan bir futbol kulübüdür. Renkleri mavi ve beyazdır. 22 İsveç Lig Şampiyonluğu, 14 Kupa Şampiyonluğunun yanı sıra bir de Avrupa Kupası finali oynama başarısı vardır.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Malmö -Sivasspor maçı 18.08.2022 Perşembe günü oynanacaktır.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Malmö -Sivasspor maçı 18.08.2022 Perşembe günü saat 20.00'da oynanacaktır.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Malmö -Sivasspor maçı Malmö'da, Eleda Stadyumu'nda oynanacak.