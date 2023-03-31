Mallorca - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Mallorca - Osasuna maçı nereden izlenir, link var mı?
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Bugün İspanya La Liga maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mallorca - Osasuna maçı oldu. Futbol severler Mallorca - Osasuna maçını tam saatinde ve vaktinde izlemek için, Mallorca - Osasuna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 31 Mart Mallorca - Osasuna maçı nereden izlenir, canlı yayın link var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
Mallorca - Osasuna maçı hangi kanalda? Mallorca - Osasuna maçı nerede oynanacak? Mallorca - Osasuna maçının canlı izleme linki var mı? Mallorca - Osasuna hangi kanalda, hangi platformda yayınlanıyor?
Mallorca - Osasuna İspanya La Liga maçı 31 Mart Cuma 2023 tarihinde yani bugün 21:30 'da başlayacak.
Mallorca - Osasuna maçını Bilyoner TV, S Sport + ve CBC Sport ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Palma de Mallorca'da, Visit Mallorca Stadyumu'nda oynanacak.