Maliye Bakanlığı personel alımı giriş sınavı ne zaman? Hazne ve Maliye Bakanlığı en az 75 KPSS puan ile personel alımı yapacak!

Hazne ve Maliye Bakanlığı en az 75 KPSS puan ile Muhasebe Denetmen Yardımcısı alımına ilişkin ilan yayınladı. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı ilana kimler başvurabilir? Hazine ve Maliye Bakanlığının personel alımına nasıl başvuru yapılır, İlanın başvuru tarihi ve şekilli ne? Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı giriş sınavı ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında boş bulunan 250 Muhasebe Denetmen Yardımcısı kadrosuna atama yapılmak üzere giriş sınavı yapılacağını açıkladı. Bakanlığın internet sitesinde sınav tarihi ve başvuru şartlarına ilişkin detaylar duyuruldu. Peki, Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı giriş sınavı ne zaman? Başvuru şartlar neler? Hazine ve Maliye Bakanlığının personel alımına nasıl başvuru yapılır, İlana başvuru tarihi ve şekilli ne? Detaylar haberimizde..

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları açıklandı. Başvuracak adayların ise aşağıda belirtilen koşulları sağlaması gerekiyor. İşte şartlardan bazıları;

Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartlara sahip olmak,

İktisadi ve idari bilimler fakültesinin, siyasal bilgiler, iktisat, işletme veya hukuk fakültelerinin 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,

ÖSYM tarafından 2020-2021 yılında yapılan KPSS47 ve KPSS48 puan türünden 75 puan ve üzeri almak,

1 Ocak 1988 tarihinde ve sonraki tarihlerde doğmak

Önceleri yapılan giriş sınavına en az iki kez katılım sağlamış olmak.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINA NASIL BŞVURU YAPILIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na personel alımı için başvurular 19 Aralık tarihinde başlayacak 30 Aralık 2022 saat 23:59'da ise son bulacak. Adaylar, başvuruları E- devlet üzerinden yapabileceği gibi Kariyer Kapısı'nın resmi internet sitesinden de gerçekleştirebilecek.

MUHASEBE DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Şubat 2023 tarihinde saat 10:00'da Ankara'da yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav giriş yerleri Muhasebat Genel Müdürlüğü (bundan sonra "Genel Müdürlük" olarak ifade edilecektir) internet adresinde (https://muhasebat.hmb.gov.tr) sınav tarihinden en az 15 gün önce ilan edilecektir.

Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olanlara, sözlü sınav tarihi ve yeri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ve (https://www.hmb.gov.tr) ve Genel Müdürlüğünün internet adreslerinde duyurulacaktır.