Mali hangi yarım kürede? Mali'nin konumu ve harita bilgisi

Batı Afrika'nın iç bölgelerinde yer alan Mali'nin konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır. Mali, Cezayir, Niger, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal ve Moritanya gibi ülkelerle komşudur ve başkenti Bamako, Niger Nehri'nin kıyısında bulunur. Mali, Kuzey Yarımküre'de yer alır ve bu durum, iklimini ve mevsimlerini Kuzey Yarımküre standartlarına göre deneyimlemesini sağlar. Sahra Çölü'nün güney sınırına ev sahipliği yapar ve tarihi şehirlerle ünlüdür.

Mali, Batı Afrika'nın iç bölgelerinde yer alan büyük ve tarihi bir ülkedir. Ancak, hala birçok kişi için "Mali hangi yarım kürede?" ve "Mali nerede?" gibi temel soruların yanıtları net değildir. Bu makalede, Mali'nin konumu ve harita bilgisi hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.

MALİ NEREDE?

Mali, Cezayir, Niger, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Senegal, ve Moritanya gibi ülkelerle komşu olan bir ülkedir. Ülkenin kuzey sınırı Cezayir ile sınırlanırken, güneyde Fildişi Sahili ve Burkina Faso ile sınır komşusudur. Başkenti Bamako, ülkenin batısında Niger Nehri'nin kıyısında yer alır.

MALİ HANGİ YARIM KÜREDE?

Mali, Kuzey Yarımküre'de yer almaktadır. Bu durum, Mali'nin iklimini ve mevsimlerini Kuzey Yarımküre standartlarına göre deneyimlemesini sağlar. Ülke coğrafi olarak büyük savanlar, çöller ve nehir vadileri ile kaplıdır.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Mali'nin haritası, nehirler, göller, çöller, ve tarihi şehirler gibi coğrafi özellikleri içerir. Ülke, Sahra Çölü'nün güney sınırına ev sahipliği yapar ve Timbuktu gibi tarihi şehirlerle ünlüdür.

Mali, Batı Afrika'nın iç bölgelerinde bulunan büyük bir ülkedir ve tarihi zenginlikleri ile tanınır. Kuzey Yarımküre'de bulunması, Mali'nin iklimini ve mevsimlerini bu yarımküre standartlarına göre yaşadığı anlamına gelir. Bu yazı, Mali'nin konumu ve harita bilgisi hakkında temel bilgileri sunmayı amaçlamaktadır.