(Pekmez gibi malın olsun...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! - Haberler

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(Pekmez gibi malın olsun...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

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(Pekmez gibi malın olsun...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

24 Haziran Cuma ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru! Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dendikten sonra sineğin nereden geleceği söylenir?

(Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı...) Kim Milyoner Olmak İster 24 Haziran Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 100 Bin TL'lik soru!

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 24 HAZİRAN CUMA 100 BİN LİRALIK SORUSU

Malı güzel olan kimse için müşteri kaygısı olmayacağını anlatan atasözüne göre "Pekmez gibi malın olsun" dendikten sonra sineğin nereden geleceği söylenir?

A-) Antakya

B-) İzmit

C-) Adapazarı

D-) Mersin

Doğru Cevap : A

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