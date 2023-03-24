Mali - Gambiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Mali - Gambiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?
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Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mali - Gambiya maçı oldu. Peki, Mali - Gambiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Mali - Gambiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Mali - Gambiya maçı ne zaman başlayacak? Mali - Gambiya maçının özeti nerede yayınlanır? Mali - Gambiya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...
Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Mali - Gambiya maçı olacak. Peki, Mali - Gambiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Mali - Gambiyamaçının yayını var mı, nerede oynanıyor? İşte ayrıntılar...
Mali - Gambiya Afrika Uluslar Kupası Eleme maçı 24 Mart 2023 Cuma günü yani bugün saat 22:00'da başlayacak.
Maçı Bilyoner TV üzerinden izleyebilirsiniz.
Maç, Bamako'da, Stade du 26 Mars Stadyumu'nda oynanacak.