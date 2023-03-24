Mali - Gambiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Mali - Gambiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor?

Bugün Afrika Uluslar Kupası Eleme maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Mali - Gambiya maçı oldu. Peki, Mali - Gambiya ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 24 Mart Mali - Gambiya maçının yayını var mı, nerede oynanıyor? Mali - Gambiya maçı ne zaman başlayacak? Mali - Gambiya maçının özeti nerede yayınlanır? Mali - Gambiya maçının TV'de yayını var mı? İşte detaylar...