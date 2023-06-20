Malezya'nın Tarihi Kenti Melakka

Melakka, Malezya'nın tarihi kentlerinden biridir ve aynı zamanda Melakka eyaletinin idari merkezidir. Kent, Melakka Boğazı'nın kuzey kıyısında yer alır ve Melakka Nehri'nin ortasından geçer. Muazzam boğaz manzarası, duvar resimleri, antik topçu kalesi kalıntıları ve Saint Paul Kilisesi gibi çeşitli mekanları ile turistleri keşif yolculuğuna davet ediyor.

Malezya'daki Melakka Boğazı'nın Melakka kentinden görünümü, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)

MELAKKA, 20 Haziran (Xinhua) -- Malezya'nın tarihi kentlerinden Melakka, aynı zamanda Melakka eyaletinin idari merkezi konumunda bulunuyor. Melakka Boğazı'nın kuzey kıyısındaki kentin ortasından ise Melakka Nehri geçiyor.

Muazzam boğaz manzarasından duvar resimlerine, antik topçu kalesi kalıntılarından Saint Paul Kilisesi'ne kadar çeşitli mekanları bir arada sunan kent, eşsiz dokusunu tanımak üzere her yaş grubundan turisti bir keşif yolculuğuna davet ediyor.

Malezya'nın Melakka kentinde yer alan tarihi topçu kalesinin kalıntılarını ziyaret eden turistler grup fotoğrafı için poz veriyor, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)

Malezya'nın Melakka kentindeki Porta De Santiago'da bir topun yanında poz veren bir turist, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)

Malezya'nın Melakka kentindeki bir duvar resminin önünde dinlenen turistler, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)

Malezya'nın Melakka kentinde yer alan Jonker Sokağı'ndaki akşam pazarını ziyaret eden turistler, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)

Malezya'nın Melakka kentinde gezinmek için çekçeke binen turistler, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)

Malezya'nın Melakka kentinde yer alan Saint Paul Kilisesi miras alanını ziyaret eden turistler, 18 Haziran 2023. (Fotoğraf: Cheng Yiheng/Xinhua)