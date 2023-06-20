Malezya'nın Tarihi Kenti Melakka
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Melakka, Malezya'nın tarihi kentlerinden biridir ve aynı zamanda Melakka eyaletinin idari merkezidir. Kent, Melakka Boğazı'nın kuzey kıyısında yer alır ve Melakka Nehri'nin ortasından geçer. Muazzam boğaz manzarası, duvar resimleri, antik topçu kalesi kalıntıları ve Saint Paul Kilisesi gibi çeşitli mekanları ile turistleri keşif yolculuğuna davet ediyor.
MELAKKA, 20 Haziran (Xinhua) -- Malezya'nın tarihi kentlerinden Melakka, aynı zamanda Melakka eyaletinin idari merkezi konumunda bulunuyor. Melakka Boğazı'nın kuzey kıyısındaki kentin ortasından ise Melakka Nehri geçiyor.
Muazzam boğaz manzarasından duvar resimlerine, antik topçu kalesi kalıntılarından Saint Paul Kilisesi'ne kadar çeşitli mekanları bir arada sunan kent, eşsiz dokusunu tanımak üzere her yaş grubundan turisti bir keşif yolculuğuna davet ediyor.