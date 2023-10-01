Malezya, Çinli turistleri çekmek için turizm politikalarını güçlendirmeyi planlıyor

Çin'in sekiz günlük Altın Hafta tatili nedeniyle Malezya turizm sektörü, pandemi nedeniyle durgun seyreden işlerin telafisi için turist sayısını artırmayı hedefliyor. Malezya İç Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Mint Leong, Çinli turistlerde istikrarlı bir artış olduğunu belirtti ve ülkenin turizmde rekabet gücünü artıracak politikaların uygulanmasını çağırdı.

KUALA LUMPUR, 1 Ekim (Xinhua) -- Çin'in sekiz günlük Altın Hafta tatilinin başlamasıyla Malezya turizm sektörü, pandemi nedeniyle yıllardır durgun seyreden işlerin telafisi için ülkeye gelecek turist sayısını artırmayı bekliyor.

29 Eylül'de başlayan Altın Hafta, Çin'de Güz Ortası Festivali ve Ulusal Gün'ü kapsayan bir haftalık dönemi kapsıyor.

Malezya İç Turizm Birliği Başkan Yardımcısı Mint Leong Xinhua'ya yaptığı açıklamada, genel olarak turist sayısı pandemi öncesi seviyelerin altında kalsa da Çinli turistlerde istikrarlı artış olduğunu belirtti.

Leong, "Çinli turistler yaz tatilinden sonra Altın Hafta'da yavaş ancak istikrarlı şekilde Malezya'ya gelmeye başladı, ne yazık ki sayıları eskisi kadar çok değil. Yine de geliyorlar ve en az beş gün dört gece kalıyorlar. Bu, kısa süreli konaklamalara kıyasla bir gelişme" dedi.

Malezya'nın turizmde diğer ülkelerle sıkı rekabet içinde olduğunu belirten Leong, karar vericileri, pandemi sonrası tatile çıkmak isteyen turistleri ülkeye çekmek için kapıda vize ve daha uzun vize süreleri gibi ülkenin turizmde rekabet gücünü artıracak politikaları uygulamaya çağırdı.

Leong, yıl sonunda kıştan kaçmak isteyen Kuzey Yarımküre'deki turistleri ülkeye çekmek için hızlı hareket etmenin önemli olduğunu ifade etti.