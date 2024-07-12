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Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi ne zaman, nerede çeki

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti konusu, özeti ve Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti filminin detayları.

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MALAZGİRT 1071: BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin ilk olarak 22 Kasım 2019 tarihinde, ''Malazgirt 1071: Bizans'ın Kıyameti'' adı altında yayınlanması hedefleniyordu. Ancak daha sonra filmin tarihi ertelendi ve belirsiz olarak değişti.

Daha sonraki zamanlarda da yine filmin vizyon tarihinde epey değişikliğe gidildi. Tarihler sırasıyla 2020 yılının Şubat, Mart, Eylül ve Ekim ayları olarak değişti. Bu süre zarfında da filmin adı, ''Malazgirt 1071'' olarak değişti. Filmin vizyon tarihinin sürekli değişmesinin COVID-19 pandemisi yüzünden olduğu söylendi.

Son olarak 3 Aralık 2021 tarihinde yayınlanması beklenen film, 25 Şubat 2022 tarihine ertelendi.[2] Son olarak da filmin 11 Şubat 2022 tarihinde yayınlanacağı bildirildi.

MALAZGİRT 1071: BİZANS'IN KIYAMETİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Cengiz Coşkun Sultan Alparslan

Caner Kurtaran Romen Diyojen

Vildan Atasever Kraliçe Ludika Kural tanımaz, hırslı ve istekli bir Bizans kraliçesidir.

Haluk Piyes Afşin Bey Malazgirt Muharebesi'nde mücadele etmiş bir Selçuklu komutanıdır.

Hasan Küçükçetin Nizamülmülk Büyük Selçuklu Devleti'nin baş veziridir.

Bahattin Cüneyt Aksakal Süleyman Bey

İskender Bingöl

Ulaş İnan Torun Torkius

Ali Düşenkalkar

Mehmet Çelik

Edip Zeydan

Volkan Çal

Nez Demir

Asela Demir Valeria

Büşra Asya Şahin

Enes Güler Tamis

Gökhan Güneş Kurtbey

Karabeyoğlu İskender Gökkurt

Orhan Kılıç

Ali Parıltan

Ali Eren Sayar

Soydan Soydaş Yakup Yabgu

Ali Yerlikaya Kutalmış

Osman Demir
Osman Demir
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