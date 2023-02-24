AFAD verilerine göre bugün Malatya Yeşilyurt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Malatya Yeşilyurt'ta deprem mi oldu? 24 Şubat Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi? İşte detaylar...

43 bin 556 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi beşik gibi! 8 bin 550 artçı meydana geldi

6 Şubat 2023 Pazartesi günü ülkemizin birçok ilinde deprem meydana geldi. Bugün 24 Şubat Cuma günü de artçılar olmaya devam ediyor. Depremde arama kurtarma çalışmaları devam ederken hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem oldu merak ediliyor. Malatya Yeşilyurt'ta deprem mi oldu? 24 Şubat Malatya Yeşilyurt'ta kaç şiddetinde deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?

DEPREM NEREDE OLDU?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Öğle saatlerinde ise aynı bölgede bu kez 7.6'lık şiddetli bir deprem daha meydana geldi.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? (24 ŞUBAT 2023 CUMA)

Pazartesi günü meydana gelen büyük depremin ardından bugün artçı depremler olmaya devam ediyor. Özellikle Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya vb. şehirlerimizde artçılar olmaya devam etmektedir.

MALATYA YEŞİLYURT'TA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre 24 Şubat Cuma 2023 bugün saat 16:56'da Malatya Yeşilyurt'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem civar bölgelerden de hissedildi.