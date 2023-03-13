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Malatya Yeşilyurt kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Malatya Yeşilyurt kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Malatya'da hissedilen bir sarsıntının meydana gelmesinin ardından depremin şiddeti merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Peki, Malatya Yeşilyurt kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte detaylar...

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Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya'da deprem oldu mu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu?Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA! Az önce Malatya'da deprem oldu mu? Malatya kaç şiddetinde deprem oldu?

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık deprem Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Malatya'da gerçekleşen sarsıntı sonrasında depremin şiddeti araştırılıyor. Malatya deprem oldu mu merak konusu oldu. Peki, Malatya Yeşilyurt kaç şiddetinde deprem oldu? Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Malatya Yeşilyurt kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

MALATYA YEŞİLYURT KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Sarsıntı çevre illerden de hissedilmiştir.

Malatya Yeşilyurt kaç şiddetinde deprem oldu? SON DAKİKA! Malatya deprem şiddeti ne? Malatya kaç büyüklüğünde deprem oldu?

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Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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