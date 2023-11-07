Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde Usulsüzlük ve Yolsuzluk İddialarıyla İlgili 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Belediye'de Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ndeki şüpheli işlemle ilgili 4 personeli görevden alarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yeşilyurt Belediyesi'nde sahte evrak düzenleyerek belediyeye ait arsaların satışına yönelik usulsüzlük ve yolsuzluk iddiaları üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, 6 şüphelinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, belediyede Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ndeki şüpheli işlemle ilgili 4 personeli görevden alarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.